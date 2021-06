L'Aism a Cerveteri raccoglie oltre 1100 euro - Terzo Binario News

“Grazie, dal profondo del cuore, il nostro più sincero e vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla e che con generosità e sensibilità hanno acquistato le nostre Gardenie.

In questo modo ci hanno aiutato a sostenere le attività di Ricerca Scientifica e i servizi che AISM garantisce alle persone affette da Sclerosi Multipla, una malattia che nonostante i grandi passi in avanti fatti da medici e ricercatori, purtroppo ancora non ha una cura”. A dichiararlo sono i Volontari di AISM Cerveteri, commentando le iniziative di raccolta fondi e sensibilizzazione in occasione della Settimana Nazionale Sclerosi Multipla.

Nella giornata di oggi, il Gruppo di Cerveteri ha provveduto ad effettuare regolare bonifico bancario ad AISM. La cifra raccolta è davvero importante: 1.105 Euro, che si somma ai 720,00 Euro raccolti in occasione dell’iniziativa delle Erbe Aromatiche dello scorso marzo e ai 1250,00 Euro del Natale di AISM 2020.

“Quella che sta per concludersi è stata una settimana davvero emozionante, in cui solidarietà e sensibilizzazione sono state le protagoniste – dichiarano i Volontari di AISM Cerveteri – l’affetto e la generosità con cui anche quest’anno tantissime persone si sono avvicinate ai nostri punti solidali per acquistare le Gardenie e sostenere la Ricerca Scientifica ci hanno davvero emozionato, simbolo anche che il lavoro svolto con passione e determinazione in tutti questi anni al fianco di AISM ha fatto breccia nel cuore delle persone. Davvero emozionante poi l’illuminazione del Palazzo del Granarone di rosso, colore predominante di AISM, per l’intera settimana Sclerosi Multipla. È stato un forte segnale di vicinanza da parte dell’Istituzione comunale verso tutte le persone affette da Sclerosi Multipla, un messaggio in cui la città di Cerveteri conferma ancora una volta di essere al loro fianco”.

“Con l’occasione – proseguono i Volontari AISM Cerveteri – ci teniamo a ringraziare tutti i cittadini, i commercianti, i dipendenti del Comune di Cerveteri, la Giunta e il Sindaco Alessio Pascucci, anche quest’anno estremamente disponibili alla causa di AISM. Grazie a loro, anche quest’anno la nostra città si è distinta per generosità e sostegno concreto alle attività di ricerca. Un ringraziamento di cuore inoltre, lo vogliamo fare al nostro testimonial, Antonello Costa, apprezzato showman che con simpatia ha promosso attraverso i propri canali social la campagna di AISM, e a Micol Arpa Rock, raffinata e straordinaria arpista, che ha sostenuto allo stesso modo la Settimana Nazionale Sclerosi Multipla facendo un sentito appello in favore della ricerca”.

“Un plauso finale – concludono i Volontari – vogliamo farlo al Gruppo Scout Agesci Cerveteri 1, che quest’anno, hanno scelto di sostenere AISM con i loro punti solidali a Ladispoli e a Valcanneto, raggiungendo anche loro un brillante risultato. Auspichiamo che questa possa essere l’inizio di una lunga collaborazione in tante iniziative solidali”.

Si ricorda che è sempre possibile sostenere AISM. È possibile avere tutte le informazioni sulle attività dell’Associazione, visitando il sito www.aism.it