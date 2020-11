L'Aics dona borracce agli studenti di Tolfa - Terzo Binario News

Una borraccia certificata per l’acqua, al fine di eliminare la plastica ed il rischio di scambio delle bottigliette così da ridurre al massimo anche il rischio contagio.

Un’azione per due risultati, quella messa in campo da AICS assieme al Comune di Tolfa per sensibilizzare le giovani generazioni a un utilizzo attento delle risorse: appuntamento infatti giovedì 26 novembre per la consegna ai dirigenti scolastici ed ai capoclasse delle scuole del territorio delle borracce di AiCS e del Comune.

Ogni singolo studente del Comune sarà quindi dotato di una borraccia: un progetto – spiega Andrea Nesi responsabile ambiente di AICS – che “vuole essere un modello per altri Comuni e comunità che desiderino compiere passi concreti in favore dell’ambiente e anche riguardo la prevenzione Covid19”.

Le borracce infatti ridurranno il consumo di plastica immediatamente ed aiuteranno gli studenti a difendersi dal rischio contagio, limitando lo scambio di borracce tra amici: ogni borraccia, infatti, sarà arricchita di una targhetta per apporre il nome del proprietario. Il tutto per educare i giovanissimi al consumo responsabile e al distanziamento.

‘E’ fondamentale che questo tipo di azioni coinvolgano la totalità della categoria coinvolta (gli studenti in questo caso) del comune. Questo darà il senso ad un’azione che non sarà più simbolica, come potrebbe essere coinvolgendo solo alcune classi, ma risolutiva. Partire da comuni di dimensioni non eccessive rappresenta ovviamente un’opportunità perché i progetti risultino concretamente realizzabili. Con Tolfa, basandoci sulla media annua di giorni di scuola, elimineremo almeno 140.000 bottigliette d’acqua in plastica all’anno’ conclude Nesi.