L’Aeronautica Militare apre le porte al pubblico: ingresso gratuito centro storiografico e sportivo di Vigna di Valle • Terzo Binario News

Domenica 8 ottobre apertura al pubblico gratuita del Museo Storico e del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare: una giornata ricca d’iniziative

Si terrà domenica 8 ottobre il tanto atteso Open Day dell’Aeroporto “Luigi Bourlot” di Vigna di Valle, sede del Museo Storico e del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. Per l’occasione il Comandante della Base, Colonnello Luigi Barbagallo, aprirà le porte dell’intero antico idroscalo: appassionati e curiosi avranno la possibilità di accedere gratuitamente alle strutture, per una giornata d’incontro e conoscenza.

Queste le iniziative in programma a partire dalle ore 10:00, fino alle 17:00

Servizio navetta gratuito dal parcheggio Lungolago degli Argenti all’Aeroporto

Apertura gratuita del Museo Storico

‘Incontra il tuo campione’: iniziativa coordinata con tecnici e atleti del Centro Sportivo AM (attività ludico-sportiva, esibizioni, prove sportive, incontro con gli atleti: atletica leggera, tiro con l’arco, pentathlon moderno, beach volley, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, scherma e altro)

‘Il Museo prende vita’, rievocazione storica con velivoli, attrezzature e figuranti

Attività di raccolta fondi a favore del progetto AIRC ‘Un Dono dal Cielo’

L’evento rientra fra le iniziative organizzate in tutta Italia per celebrare il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare e ricade a pochi giorni da un’importante ricorrenza: il 3 ottobre del 1908, 115 anni fa, dalla spianata di Vigna di Valle si staccò da terra il primo dirigibile militare italiano, l’N1 progettato e assemblato dagli ingegneri Gaetano Arturo Crocco e Ottavio Ricaldoni. Questo evento fece di Vigna di Valle Il luogo di nascita dell’Aviazione militare italiana.

Il CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo) di Vigna di Valle è ubicato sulle sponde del Lago di Bracciano, in un contesto naturale di rara bellezza e ospita due singolari realtà dell’Aeronautica Militare: il MUSAM (Museo Storico dell’Aeronautica Militare), ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare è stato ampliato e completamente ristrutturato ed è oggi visitabile secondo le modalità indicate sul sito ufficiale. Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti d’interesse nazionale e internazionale. Grazie ad uno staff di altissimo livello, assicura agli atleti l’adeguato supporto durante tutte le fasi di preparazione agonistica e contribuendo al loro sviluppo tecnico sia a livello pratico che teorico.

Il programma delle attività, in fase di definizione, prevede:

10.30 (Zona Atlantic, fronte Magazzino 22)

Dimostrazione di attività delle Unità Cinofile del SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio)

10.45 (Hangar Saporiti – Palestra)

Esibizione scherma

11.00 (Hangar Saporiti – Palestra)

Esibizione delle ‘farfalle’ della ginnastica ritmica

11.30 (Lungolago)

Sorvolo dell’aeromodello S.55 a cura del Gruppo Aeromodellisti Pontina

12.30 (Fronte Hangar Troster)

Cerimonia di donazione di un aeromodello S.55 al Museo Storico AM

13.45 (Hangar Saporiti – Palestra)

Esibizione scherma

14.00 (Hangar Saporiti – Palestra)

Esibizione delle ‘farfalle’ della ginnastica ritmica

15.00 (Hangar Saporiti – Palestra)

Esibizione scherma

15.30 (Lungolago)

Sorvolo dell’aeromodello S.55 a cura del Gruppo Aeromodellisti Pontina

16.30 (Zona Atlantic, fronte Magazzino 22)

Dimostrazione di attività delle Unità Cinofile del SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio)

Durante la giornata sarà anche possibile svolgere altre attività sul campo e sulla pista di atletica leggera, incontrare a tu per tu gli atleti del Centro Sportivo, gli operatori e cani del SICS e i personaggi in uniformi e abiti d’epoca.