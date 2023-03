"Ladro trasfertista" di Civitavecchia arrestato dai Carabinieri: deve scontare 4 anni • Terzo Binario News

La condanna emessa dalla Corte di Appello di Firenze per sei furti commessi nella Maremma

Era diventato il terrore di appartamenti e villette della Maremma toscana, in particolare nelle zone di Scansano e Pitigliano.

Solo che stavolta gli è arrivata una testa una condanna a quattro anni di reclusione, comminata dalla Corte d’Appello di Firenze e per lui che i Carabinieri della stazione cittadina hanno trovato comodamente a casa – poiché a piede libero – è arrivata la misura del braccialetto elettronico.

Non prima però di un passaggio nel carcere cittadino di Aurelia.

Protagonista delle scorribande, un civitavecchiese 50enne.

Quella che hanno effettuato gli uomini dell’Arma, tecnicamente viene definita un’esecuzione penale, resa necessaria dalla sentenza emessa dai giudici fiorentini.

Dopo la condanna del tribunale di Grosseto, dove si è celebrato il processo di primo grado, è arrivata quella in appello emessa dai togati del capoluogo toscano. Contro il civitavecchiese, l’accusa ha presentato prove consistenti: nelle scorribande della provincia di Grosseto è stato spesso immortalato dalle telecamere di sorveglianza ma non solo: anche in alcune foto l’uomo sarebbe stato riconosciuto.

Di certo, è stato ritenuto colpevole di sei furti commessi nelle villette della campagna maremmana ma c’è la possibilità che ne abbia messi a segno molti di più. Tra l’altro si tratta di un personaggio che in quanto conosciuto in città, si guarda bene dal commettere reati in zona, preferendo “lavorare” nelle città del Centro-Nord. Insomma, il classico prototipo di “ladro trasfertista”.

Infatti su di lui pendono numerosi provvedimenti penali emessi in passato. In ogni caso, adesso i suoi movimenti sono stati limitati dal braccialetto, che lo costringono a una misura più restrittiva degli arresti domiciliari.

Tra l’altro il 50enne è noto anche per aver usato sempre lo stesso modus operandi, visto che una volta compiuti i furti, la refurtiva veniva portata a Civitavecchia per essere smerciata sul mercato locale della ricettazione, che risulta piuttosto fiorente.

E dopo l’esecuzione del provvedimento nei confronti del civitavecchiese, l’attività dei Carabinieri pare non essersi fermata. Infatti si è generato un supplemento di indagine su cui si sono messi all’opera gli uomini di via Antonio da Sangallo.