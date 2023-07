Ladri di pneumatici a Colle degli Abeti, il Comitato: "Servono telecamere" • Terzo Binario News

Piccinelli, presidente del Cdq: “Siamo sempre chiamati a documentare furti, cannibalizzazioni di automobili e sversamenti di rifiuti ingombranti”

Poco tempo fa i fari di una Fiat Cinquecento saccheggiati in via Don Tonino Bello (più un vetro spaccato), manche le ruote “prelevate” a una Smart, invece, in via Piero Corti. Sempre in via Don Tonino Bello una Smart cannibalizzata. Senza dimenticare in via Salvatore De Lorenzo il telaio di un veicolo “legato ad un palo per uno scarico rapido”. Succede a Colle degli Abeti, Municipio VI. Dove nelle ultime ore è andato in scena una nuova razzia: pneumatici asportati a una Fiat Punto, ancora in via Don Tonino Bello.

Fabio Piccinelli, presidente del Cdq, sbotta: “Ennesimo furto nel quartiere, a testimonianza che questa via necessita dell’installazione di una o più telecamere, come indicato da questo Comitato più volte, giacché in questo luogo siamo sempre chiamati a documentare furti, cannibalizzazioni di automobili e sversamenti di rifiuti ingombranti”.

“Non ci vogliamo fermare solo a constatare l’atto finale, perpetrato da ignoti ladri, che ovviamente condanniamo – insiste – ma ci preme analizzare la questione più profondamente, poiché più volte abbiamo chiesto invano di evitare che il nostro quartiere scivoli nel degrado, perché sappiamo bene che quest’ultimo genera ulteriore degrado, innescando dei pericolosi meccanismi sociali dai cui non se ne esce più”.

“Facciamo appello alle istituzioni – termina – perché un quartiere con strade incomplete, prive di manutenzione stradale e del verde, nonostante qualcuno ci voglia fare credere del contrario, non è vivibile”.