Ladri da Leroy Merlin: refurtiva nel passeggino - Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un uomo e una donna di 50 e 34 anni, scoperti dopo aver rubato all’interno dell’esercizio commerciale Leroy Merlin.

In particolare, nel tardo pomeriggio di sabato, l’uomo e la donna, con il loro bambino nel passeggino, entrati nel centro commerciale. Poi si sono appropriati di varia merce per un valore complessivo di 700 euro, nascosta in parte in alcune borse e in parte nel passeggino, oltrepassando poi la barriera delle casse senza pagare il dovuto.

Avvedutosi di quanto accadeva, il direttore del centro ha richiesto l’intervento dei militari: sopraggiunti poco dopo, sono riusciti a intercettare la donna, mentre l’uomo è stato bloccato all’uscita.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale mentre gli arrestati sono stati ristretti presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.