Grandissima la partecipazione dei cittadini di Ladispoli ai funerali di Donatella Augello, sorella del consigliere Carmelo, deceduta due giorni fa in seguito alle complicanze di una malattia.

Una folla di persone si è recata alla parrocchia di Santa Maria del Rosario per renderle l’ultimo saluto, in particolare giovani. Chiesa gremita e grande partecipazione per una ragazza molto conosciuta nella cittadina.