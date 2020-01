Ladispoli, Trani replica a Grando: "Estorce foto in modo strumentale facendosi scudo di un paternalismo vomitevole" - Terzo Binario News

“Il Sindaco #Grando, come è ormai nel suo stile, mi da del vigliacco per non aver votato, nel consiglio comunale di ieri sera, la mozione che passa la gestione del servizio idrico della nostra città ad Acea, proposta dalla sua amministrazione. Pubblica inoltre una mia foto, estorta durante la serata, che si vede che ha passato a fotografarmi, in compagnia di un mio amico, in aula, ieri sera. Un mio amico incensurato, e che non ha alcunché da nascondere.

Non so se Grando è il social manager di sé stesso, ma la sua noia o dei suoi social manager, che scrivono post seriali non avendo mai argomenti, è raccapricciante. Imita, senza averne ovviamente i mezzi – la Bestia del suo capo, Salvini, quello dei citofoni, che riduce tutto a specchio riflesso.

Per il resto usa argomenti e addirittura foto in modo strumentale. Ormai da due anni e mezzo, purtroppo per Ladispoli. Si fa scudo di un paternalismo vomitevole. Dice “si vergogni e chieda scusa” come se non fosse proprio il suo modo di fare una squallida forma di propaganda, inconcludente e fallimentare.

Nessuna cultura democratica presente e passata è stata elaborata in questo modo, tantomeno in un contesto come Ladispoli. L’ideologia e la propaganda che trasuda mette insieme qualunque forma di autoritarismo, di arroganza e di odio. D’altronde non sa elaborare niente visto che copia anche discorsi di altri sindaci, come avvenuto per la Giornata della Memoria, scaricando la responsabilità del plagio sui suoi collaboratori. A proposito: perché non li allontana? Ciò che ha intorno ad esempio, sa dire se è incensurato?

L’odio è un sentimento anche nobile, non va sprecato per la sua noiosa mediocrità. E certamente io non odio, e a questa città sto portando un ben altro contributo, che saprà liberare #Ladispoli”.

Eugenio Trani