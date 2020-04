Ladispoli, Trani: "Generatore in affitto già rotto e dipendenti Flavia in affanno" - Terzo Binario News

“I dipendenti della Flavia si trovano, da qualche giorno, a combattere con i continui guasti al pozzo statua. Alla grande stima nei loro confronti, si contrappone lo sgomento verso gli amministratori della partecipata che sembrano non azzeccarne una!

Dopo il guasto di un paio di giorni fa al generatore, prontamente riparato con un nuovo generatore preso in affitto, si aggiunge oggi l’ulteriore guasto al generatore in affitto, che sta creando nuovi disagi per i cittadini di diverse zone di Ladispoli. A stamattina, non ci sono notizie riguardo la riparazione o la messa a disposizione di un’autobotte per aiutare i cittadini in difficoltà. Purtroppo nella nostra Flavia non ne va bene una. Il servizio idrico in pericolo ormai costante, la quasi messa in liquidazione della società , il taglio sugli stipendi dei dipendenti del servizio idrico per coprire le perdite causate dagli attuali amministratori, la cassa integrazione e, adesso il generatore che si guasta due volte in meno di tre giorni.

E non c’è bisogno (come ha fatto in passato qualche amministratore) di scomodare i gufi per rispondere a queste affermazioni. Basterebbe un briciolo di buon senso, e la dovuta trasparenza verso i cittadini attraverso l’immediata messa in discussione dell’intero comparto gestionale della Flavia Servizi”.

Eugenio Trani