Ladispoli, si cercano un sindaco unico e un supplente per Flavia Acque - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato un avviso per la presentazione di candidature per la nomina del sindaco unico e di un supplente quale organo di revisione e di controllo della società partecipata Flavia Servizi s.r.l.

Le candidature dovranno essere indirizzate al Comune di Ladispoli – Gabinetto del Sindaco – Piazza Giovanni Falcone N. 1 – 00055 Ladispoli e pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 29 febbraio 2020 con una delle seguenti modalità:

1- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato ancorché spedite entro lo stesso termine;

2- consegna a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12:00 del 29 Febbraio 2020 (termine perentorio);

3- a mezzo PEC al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it inviando al suddetto indirizzo un messaggio da una casella di posta certificata con oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del Sindaco Unico e di un supplente quale organo di revisione e di controllo della Società FLAVIA SERVIZI S.R.L.”

Per tutte le informazioni e per la modulistica http://89.97.181.229/…/trasparenza/a…/-/papca/display/39714…