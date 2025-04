Ladispoli senz'acqua, la rabbia dei cittadini del Cære Vetus • Terzo Binario News

La comunicazione di Acea non basta perché “arrivata senza preavviso”

“Volevo segnalare un grave disservizio che sta colpendo i residenti di via Fratelli Bandiera e dintorni a Ladispoli. Dalle 8 di questa mattina, 16 Aprile 2025 l’intera zona è completamente priva di acqua.

Non una goccia dai rubinetti, e ad ora – le 15:30 – la situazione è ancora invariata.

Questa interruzione sta causando : non abbiamo potuto lavarci, né preparare la colazione o il pranzo. Nessuna comunicazione preventiva, nessun servizio sostitutivo, solo un generico messaggio da parte di Acea che “il problema sarà risolto”, ma senza tempistiche concrete.

Non è accettabile lasciare un intero quartiere senz’acqua per oltre otto ore. Vi chiediamo gentilmente di dare visibilità a questa problematica sulle vostre pagine, per sollecitare un intervento rapido e concreto da parte degli enti preposti”.

Lettera firmata

Questa la comunicazione di palazzo Falcone: “Acea ato2 ha comunicato che per eseguire un intervento urgente di riparazione di una condotta dn 200 è stato necessario sospendere il flusso idrico pertanto, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze di acqua nelle seguenti vie:

VIA CESARE BATTISTI E STRADE LIMITROFE,

VIA GIUSEPPE MAZZINI E STRADE LIMITROFE,

PIAZZALE NAZARIO SAURO E STRADE LIMITROFE,

VIA ALESSANDRO MANZONI E STRADE LIMITROFE,

VIA GIUSEPPE GARIBALDI E STRADE LIMITROFE

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Acea Ato2 si è immediatamente attivata per la riparazione al fine di riprendere le normali condizioni del servizio quanto prima”.