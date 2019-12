Ladispoli, scambio di auguri alla Caritas - Terzo Binario News

Scambio di auguri natalizi nei locali della Caritas. Ieri mattina, dopo la celebrazione eucaristica, celebrata dal Vescovo, Monsignor Gino Reali, l’incontro con l’amministrazione e gli utenti del centro presso il centro “Santo Mario, Marta e figli” in di via Enrico Fermi 10, dove è seguito un momento di convivialità presso la mensa Caritas.

A rappresentare l’amministrazione, l’Assessore Francesca Lazzeri. “E’ stato molto emozionante condividere il pasto con gli utenti della Caritas e con il Vescovo – spiega l’assessore Lazzeri – ho potuto constatare il grande lavoro che viene fatto tutti i giorni in favore di nostri concittadini in condizioni di disagio. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che si impegnano quotidianamente perchè ciò accada. Il pranzo di ieri è stato anche occasione per rinsaldare l’accordo con Aps Litorale Nord, promotrice di “Ladispoli non spreca”. Le portate che ci sono state servite – conclude l’assessore Lazzeri – sono state ispirate dalla “creatività circolare” in cucina, per eliminare la cultura dello scarto e per la promozione di uno stile di vita sostenibile.”