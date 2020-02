Ladispoli, sbarca Tekneko: "Ci aspetta tanto lavoro, chiediamo aiuto ai cittadini" - Terzo Binario News

La grande famiglia di Tekneko arriva a Ladispoli con il suo sistema di porta a porta. La città del Lazio che conta oltre 42mila abitanti sarà servita da società specializzata nell’igiene urbana già impegnata in diversi Comuni dell’Abruzzo, del Lazio e della Puglia. La data di inizio del porta a porta Tekneko, quindi, è sempre più vicina.

Tekneko nell’autunno del 2019 si era aggiudicata il bando che poi è stato oggetto di una lunga diatriba legale conclusasi nei giorni scorsi con la decisione del Consiglio di Stato. Il primo cittadino, Alessandro Grando, ha espresso soddisfazione per la fine di questa lunga battaglia e si è detto pronto ad accogliere gli operatori Tekneko in città.

“Siamo felici che questa vicenda si sia conclusa nel migliore dei modi soprattutto per Ladispoli e per i suoi cittadini”, ha commentato il presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “siamo pronti a partire con il servizio e portare tutta la nostra squadra al lavoro a Ladispoli. C’è molto da fare ma questo non ci spaventa e siamo certi di trovare una comunità collaborativa”.