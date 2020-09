Ladispoli, rottura condotta acqua e strada allagata (FOTO) - Terzo Binario News

Rottura della condotta dell’acqua stamani a Ladispoli tra via Trieste e via Napoli. Questo il risveglio nella mattinata di mercoledì 16 settembre.

È atteso l’intervento conclusivo per il ripristino della situazione e i lavori del caso.

Diverse le segnalazioni da parte dei residenti. “È un torrente” ha detto un cittadino.

Il Comune, in una nota, ha spiegato: “Questa notte si è verificato un guasto sulla condotta principale nel tratto compreso tra via Triste e via Napoli. Per poter eseguire l’intervento di riparazione, sarà necessario dalle 8,30 sospendere l’erogazione dell’acqua in una zona molto ampia compresa tra viale Italia, via Genova, via Ancona e via Amalfi/ via Siracusa. I tecnici della Flavia sono già al lavoro delle 5 e contano di eseguire la riparazione entro la mattinata”.

