Ladispoli premia lo sport, al PalaSorbo c'è "l'atleta dell'anno" • Terzo Binario News

“Lo sport ha un grande valore educativo e al contempo permette di socializzare e di rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che il prossimo 16 dicembre, dalle14:30 alle 18:00, al Palazzo dello Sport di Ladispoli, si terrà la premiazione di “Atleta dell’anno 2023”.

“Sono veramente felice – ha proseguito Grando – che questa bella manifestazione si faccia al Palasorbo, la casa di tutti gli sportivi Ladispoli. Una struttura fortemente voluta da tutte le associazioni sportive, realizzata con tanto impegno e che cerchiamo di mettere a disposizione di tutti affinché sia il trampolino di lancio per lo sport nella nostra città”.

“La città di Ladispoli – ha commentato il consigliere delegato alle Federazioni e Enti sportivi, Stefano Fierli – deve molto alle innumerevoli sportive del territorio per il loro costante impegno nell’insegnamento delle discipline sportive e dei valori dello sport. Oggi più che mai abbiamo bisogno di tutelare e supportare lo sport, ottimo baluardo per migliorare il futuro della persona e della società civile”.

“Sarà un momento – ha commentato il delegato allo sport, Fabio Ciampa – molto importante perché, non dimentichiamolo, lo sport è vita”

“Il PalaSorbo – ha commentato il consigliere delegato al Palazzo dello Sport, Lorena Panzini – aspettava questo momento. Riunendo tutte le realtà sportive del territorio, sarà un evento unico nel suo genere. Una festa per gratificare un anno di sport in nome della città e non mancheranno gli auguri di buone feste natalizie”.

Si invitano le associazioni e società sportive a comunicare la propria adesione nonché segnalare il proprio atleta dell’anno. Basterà inviare un e-mail con allegato curriculum vitae dell’atleta alla mail: stefano.fierli@comunediladispoli.it