Ladispoli porta girevole: esce una articolo 90 ed entra una ex segreteria di Paliotta - Terzo Binario News

All’apparenza sembra un normale avvicendamento fra il personale che l’amministrazione in carica sceglie.

In realtà il profilo che si staglia è quello di una manovra politica, ipotesi suffragata dall’allontanamento dalla Giunta di una fedelissima di Grando come Francesca Lazzeri sostituita da Lorena Panzini, alle elezioni 2017 inserita nella lista civica di Ladispoli Città che sosteneva Pierini sindaco.

Posto che l’azione è perfettamente legittima, a farne le spese è stata una articolo 90, chiamata il 28 settembre 2018 per l’incarico di ”coadiuvare, in particolare, l’Assessore alla Polizia Locale nello svolgimento delle attività di coordinamento tra il Comando del Corpo e l’amministrazione comunale”. La motivazione: “Evidenziato comunque, in ossequio al richiamato principio generale di motivazione, che da tempo lo scrivente ha registrato un progressivo affievolimento del rapporto di fiducia instauratosi”.

Il rapporto fiduciario si affievolisce e poi interrompe a un anno dalle elezioni.

La sostituisce Chiara Molino, chiamata a “coadiuvare l’Assessore preposto all’Area della Cultura nello svolgimento delle attività di coordinamento e di raccordo tra i Servizi Culturali e l’amministrazione comunale” è scritto nel decreto di assunzione numero 17, che scatta il primo giugno. Quindi non andrà a ricoprire lo stesso ruolo.

Per lei “contratto a tempo determinato part-time al 50% (18 ore settimanali) fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco in carica, con qualifica funzionale di Istruttore Amministrativo Cat. C/1”.

E di esperienza i suoi trascorsi nell’amministrazione di centrosinistra guidata da Crescenzo Paliotta, alla quale è subentrata la giunta di destra di Grando.