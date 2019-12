Ladispoli, Polizia Locale si trasferirà nei locali della "scuola disabili" - Terzo Binario News

In vista un nuovo trasferimento della Polizia Locale. E’ quanto emerge dalle ultime decisione prese dall’amministrazione comunale dopo l’annuncio della costituzione a breve di un commissariato di Polizia.

L’amministrazione ha già affidato i lavori di adattamento e sistemazione della “scuola disabili” nei presso dell’area artigianale in località Piane di Vaccina per ospitare la Polizia locale.

I lavori dovranno iniziare a breve e consisteranno nella tramezzatura dei locali e nella realizzazione di idonea impiantistica.

Il tutto fa presagire verso una realizzazione del commissariato nei locali di Via Vilnus dove di recente erano stati spostati i vigili, la protezione civile e l’AVIS.

Contrario a questo spostamento il consigliere comunale Loddo che, pur favorevole al commissariato, ha ricordato gli importanti costi sostenuti per lo spostamento della Polizia Locale da via delle Azalee a via Vilnus. Costi che dovrebbero di nuovo essere sostenuti per l’ulteriore trasloco a solo pochi mesi dal primo.

Non è chiaro se i locali che si stanno sistemando nell’area artigianali sono sufficienti per ospitare il commissariato. Se lo fossero il giro di spostamenti potrebbe realmente essere evitato. In caso contrario è difficile ipotizzare l’impiego di un altro locale che al momento non è nelle disponibilità del comune.