Ladispoli, Pizzuti (M5S) sul centro diurno: "Smantellata una realtà funzionante della città" - Terzo Binario News

“Il sindaco Grando continua a smantellare le poche realtà funzionanti della città dedicate a chi è più in difficoltà. Non è questo che si merita la nostra comunità, non è questo il sindaco che si meritano i cittadini di Ladispoli”.

Così il consigliere del M5S, Antonio Pizzuti Piccoli, in merito al centro per i ragazzi disabili “che oggi si decide di smantellare”.

Il Movimento Cinque Stelle, una settimana fa, aveva evidenziato: ” I ragazzi disabili del CentroDiurno Distrettuale di Via Aldo Moro saranno sfrattati per far posto ai Vigili Urbani che cambiano sede per la terza volta in pochi anni, a spese del contribuente, cioè tutti noi. Questa Amministrazione ha fallito il suo mandato più delicato, più umano, più importante che era tutelare i più deboli. Per questo il Sindaco si deve dimettere ed i suoi Consiglieri sfiduciarlo per non essere complici”.