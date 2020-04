Ladispoli, "più che buoni spesa sembrano buoni a votare" - Terzo Binario News

Un lettore perplesso anche per la presenza al telefono del padre del sindaco

“Buoni spesa o buoni a votare? L’erogazione dei buoni spesa affidata ai comuni da parte del governo centrale si è dimostrata la solita storia all’italiana, fatta di furbetti, regole eluse e criteri stabiliti interpretati a piacere. Nel modulo da compilare non si doveva specificare se si era lavoratori e se si percepiva uno stipendio, così che molte persone hanno fatto giustamente richiesta ed hanno ricevuto il sussidio, destinato a chi era veramente in estrema difficoltà.

Questi aiuti dovevano servire alle persone veramente bisognose, in primis coloro senza alcun reddito, molti dei quali sono rimasti a mani vuote e in secundis alle persone che percepivano un minimo di sostegno statale ma che avrebbero integrato le spese quotidiane con questi aiuti. Una situazione veramente paradossale, a cominciare dalle “regole” scritte dall’amministrazione, la possibilità a chi ha meno di 5000 € sul c/c di fare richiesta, come se tutti avessero una cifra così consistente sul conto per arrivare alla poca onestà delle persone, che pur lavorando hanno presentato domanda, sapendo o dovendo sapere che quei fondi erano destianti a chi in questo momento a causa del Covid-19 è rimasto senza risorse.

Come ciliegina sulla torta molti richiedenti del buono di solidarietà sono stati invitati a chiamare un numero a cui rispondeva il padre del sindaco, che prende visione delle liste dei percettori del buono spesa in qualità di non si sa cosa; inoltre si occuperebbe anche della distribuzione dei pacchi alimentari da parte del comune di Ladispoli. Questa è la gestione a Ladispoli ai tempi del Coronavirus, la solidarietà usata per fini politici e propagandistici, basta controllare il buono in perfetto stile “Cuori Ladispolani”. Sul quale forse avrebbero voluto stampare l’immagine del vero sindaco dietro le quinte si questa città…. “

