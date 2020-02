Ladispoli, per Franco Conte "le bidelle del passato erano come Mary Poppins" - Terzo Binario News

Aprendo il baule dei ricordi…abbiamo trovato delle foto, sono le bidelle di un tempo , e vogliamo ricordarle….. Anna, Mirella, Ada , Camilla, quanti bambini oggi adulti anno conosciuto…accudito…

Sì, perché un tempo le bidelle erano le seconde mamme per tutti i ragazzi, e le più care amiche per maestri e maestre, i genitori erano sicuri che i loro figli erano in mani d’oro, sempre pronte con camomilla, the, caffè, biscotti, ….le bidelle erano le Mary poppins,…..gentili e premurose, per loro non era un lavoro , ma era come la seconda casa, in cui accoglievano ..accudivano….tutti i ragazzi…una fra tutte Ada, che ancora oggi tutti ricordano e ogni qualvolta che la incontrano è una gioia….un’esplosione di emozioni che si fondono con i ricordi…..la scuola, della grottaccia, …..e alla fine fu assegnata alla scuola fratell bandiera, proprio a due passi da casa, …..e in quella scuola è rimasta sino al pensionamento ….tempi più veri…quando ladispoli ancora era meno caotica di oggi , tutti si conoscevano e tutti conoscevano le bidelle…con cui si estaurava un rapporto di fiducia….ma soprattutto di vera amicizia…..se una mamma tardava ad arrivare…il figlio era lì con la bidella…accudito e coccolato, la scuola era una grande famiglia, e le bidelle erano le mamme..amiche…cuoche…e infermiere per insegnanti e ragazzi… oggi queste insostituibili …, sono pensionate e portatrici di storie di vita vissuta….portatrici di ricordi,…i nostri ricordi….quelli ladispolani,….queste sono persone vere, che anno dimostrato umiltà e dedizione, persone che lasciano un segno indelebile nella comunità….e che vanno rispettate nonché valorizzate,….queste!….non personaggi illustri….ladispoli ha la sua storia, fatta da persone che con il loro quotidiano ….la scrivono ogni giorno,…. e in tanti vogliono dire grazie, abbiamo vissuto una infanzia…anni scolastici indimenticabili, indelebili.

Franco Conte