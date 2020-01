Ladispoli, Pd su Flavia Acque: "È ancora possibile fermare il commissariamento" - Terzo Binario News

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – In merito alla gestione della rete idrica della nostra citta’ il Pd ritiene che ci siano sicuramente i margini per bloccare il Commissariamento deliberato dalla Regione.



Fermo restando infatti il principio, derivante da leggi nazionali sempre in vigore, della gestione in consorzio con gli altri Comuni del Bacino Territoriale, e’ possibile che questa fase di cambiamento venga gestita direttamente dal nostro Comune, ottenendo tutte le garanzie sia per gli utenti (per quanto riguarda le tariffe e l’ efficienza dei servizi) sia per i lavoratori ( per quanto riguarda i posti di lavoro e la sede )

Questo e’ emerso dal nostro incontro con l’ Assessorato Regionale : sta ora all’ Amministrazione Comunale fare gli atti concreti come hanno fatto altri Comuni, per consentire la sospensione del commissariamento e l’ apertura di una fase di trattativa.

Circolo PD Ladispoli