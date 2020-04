Ladispoli, partita l’ultima spedizione dei buoni spesa - Terzo Binario News

“Partita l’ultima spedizione dei buoni spesa.

Come sapete, in base alle disposizioni governative, avevano priorità le famiglie che non percepiscono forme di sostegno pubblico.

Fino ad ora sono stati distribuiti circa 480.000 euro di buoni ad oltre 1400 nuclei familiari.

Sono numeri importanti ma purtroppo le richieste sono state decisamente superiori rispetto ai fondi che ci sono stati messi a disposizione.

Quindi per ora non è stato possibile erogare contributi alle famiglie che percepiscono forme di sostegno pubblico.

Per far fronte a tutte le richieste sarà necessario che il Governo e/o la Regione Lazio stanzino altre somme per il fondo di solidarietà alimentare.

Parallelamente alla distribuzione dei buoni è iniziata anche una prima fase di verifica sui richiedenti, che ci ha permesso bloccare immediatamente l’erogazione a coloro i quali non avevano tutte le carte in regola o che avevano, diciamo per errore o per scarsa conoscenza, effettuato più richieste per lo stesso nucleo familiare.

Ovviamente queste verifiche non sono assolutamente terminate, anzi, e tutti i fondi che riusciremo ad accantonare saranno redistribuiti.

Le famiglie che in questa prima fase non hanno avuto accesso ai buoni spesa potranno comunque accedere ai sevizi attivati per le famiglie in difficoltà, e quindi a richiesta riceveranno il pacco alimentare.

Ricordo che in questo caso il numero da contattare è il seguente: 347/6356856.

‼️NUMERO POSITIVI AL COVID19

In base agli ultimi aggiornamenti ricevuti dalla Asl abbiamo registrato un nuovo caso di contagio e 3 nuove guarigioni.

I numeri complessivi della nostra città sono i seguenti:

30 positivi di cui 3 decessi e 13 guariti, per un totale di 14 positivi attuali.

Oltre a questi sono 46 i cittadini in isolamento domiciliare (non positivi).

‼️RACCOLTA ALIMENTARE

La terza giornata di raccolta alimentare si svolgerà mercoledì 22 aprile.

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00, difronte ai supermercati elencati nella locandina, troverete i volontari che si occuperanno di ricevere le vostre donazioni.

Ringrazio anticipatamente tutte le persone che potranno donare qualcosa per le famiglie in difficoltà.

‼️ DONAZIONI

Per chi volesse effettuare una donazione ricordo che è stato attivato un apposito conto corrente intestato al Comune di Ladispoli.

I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere le famiglie che a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 non riescono più a soddisfare i bisogni primari.

IBAN: IT95 T030 6905 0201 0000 0300 109

-Intestazione: Comune Di Ladispoli – Raccolta Fondi Emergenza Coronavirus

-Causale: Comune di Ladispoli – Sostegno emergenza Coronavirus

-Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Roma – Via Del Corso 226

BIC: BCITITMM

Alessandro Grando