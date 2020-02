Ladispoli, Parco degli Angeli: "No allo sfratto dei disabili" - Terzo Binario News

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Testimonianze dirette confermano la pubblica affermazione (riunione del Piano di zona del 30 gennaio) dell’assessore Cordeschi che sarebbe contraria allo spostamento dei disabili dalla struttura sita nell’area artigianale di Ladispoli, creata appositamente per loro, verso angusti e certamente insufficienti oltre che inadeguati locali sbrigativamente individuati per scaricarli da qualche parte.



Non riesco ad edulcorare i concetti, la verità deve essere detta nuda e cruda, bisogna avere il coraggio di farlo poiché anche se ti isolano di certo non possono zittirti.

Isolamento che consente a certi improbabili personaggi della politica di dire cose che hanno dell’inverosimile quando le loro controparti non sono in grado (o, più probabilmente, non possono) di dir loro chiaro in faccia e senza giri di parole che si devono vergognare solo di aver pensato certe spicce soluzioni per poi ancor sperare di poter risolvere il tutto con una riunione per pochi, finalizzata semplicemente ad illustrare le modalità di attuazione di questa scelta scellerata.



Il rappresentante di un’associazione ha già indicato anche l’orario di una riunione, lo ha scritto lui, convocata per giorno 4 febbraio presso l’ufficio del Sindaco.

Dovrebbe trattarsi quella annunciata qualche giorno fa dalla Cordeschi quando ha praticamente detto che “il dado è tratto”.



A noi come al solito non è arrivato nessun invito a partecipare ma non ci crucciamo di ciò: la domenica andiamo a messa, il Vangelo secondo Alessandro Grando lo lasciamo ai suoi discepoli. Quei discepoli che ciarlano di unione, concertazione e rete mentre i nostri figli si dibattono nella rete dei tagli e delle vessazioni la cui odierna questione è emblematica espressione.



Noi offriamo ai cittadini quelle domande che avremmo voluto rivolgere agli amministratori che li rappresentano:

– di chi è la paternita’ della decisione di trasferire i ragazzi disabili?

– c’è una valutazione circa l’idoneità dei locali dove saranno trasferiti rispetto alle loro specifiche esigenze?

– quali sono i costi dell’operazione?

– esistono alternative per l’allocamento della Polizia Locale?

E, domanda delle domande all’assessore Cordeschi: dopo aver digerito il taglio del venti per cento delle risorse per il Servizio di Assistenza ed Integrazione Disaibili, se veramente dissente dalla scelta di trasferire i disabili dai locali di via Aldo Moro, perché non da un segnale forte a questa amministrazione rassegnando le proprie dimissioni?



Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus



Pubblicato sabato, 1 Febbraio 2020