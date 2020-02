Ladispoli, Parco degli Angeli: "Grando si è dovuto arrendere" - Terzo Binario News

“Prendiamo atto con soddisfazione che, seppur a furor di popolo, il Sindaco Grando ha capito che non può imporre le sue scelte quando concernono esigenze di vita quotidiana di persone che necessitano di attenzioni particolari e, pertanto, bisogna porre particolare attenzione quando si fanno scelte che possono alterare i loro equilibri.

Il nostro giudizio su questa amministrazione rimane inalterato: riesce a comprendere solo il duro linguaggio di chi gli dice a chiare lettere che ci sono dei limiti alla sopportazione dei cittadini che non vogliono essere trattati come sudditi.

Bene, speriamo che questa lezione sia stata salutare per il sindaco dei tavoli chiusi. Noi ci saremo sempre a tutelare i diritti dei nostri figli e sinceramente non ci teniamo a sedere a tavoli consultivi dove si finisce per fornire un alibi a chi ha il coraggio di fare cose che chi ha buon senso non le penserebbe nemmeno.

Ok Sindaco Grando, hai messo la coda fra le gambe e diamo atto che hai capito che l’avevi fatta proprio fuori dal vaso.

Speriamo che la lezione sia servita”.

Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus