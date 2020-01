Ladispoli, Parco degli Angeli chiede chiarimenti sui lavori in via delle Viole - Terzo Binario News

Cosa nota è che l’Associazione Nuove Frontiere Onlus dal mese di giugno dell’anno scorso è assegnataria di un lotto di terreno in via delle Viole a Ladispoli dove sono stati portati i materiali ricavati dalla distruzione del Parco degli Angeli, struttura sita nel Comune di Cerveteri che l’aveva dichiarata di pubblica utilità.

Fin da subito non è apparso chiaro il ruolo dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli, Lucia Cordeschi, che è accorsa sul luogo dove si stava perpetrando l’illecita distruzione quando, in data 25 settembre 2019, ho chiesto l’intervento dei Carabinieri per far constatare i fatti, ivi compreso quello che si stava ignorando un’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia che imponeva la reimmissione della Parco degli Angeli Onlus (spogliata clandestinamente, parole dei Giudici) nella struttura, che ovviamente avrebbe dovuto essere consegnata integra e funzionante. Il ruolo dell’Assessore Cordeschi (e a questo punto quello del Comune di Ladispoli) risulta ancora meno chiaro a seguito dei suoi interventi in relazione alle rimostranze delle associazioni che già erano affidatarie della cura delle piante da esse collocate nell’area e dei cittadini che ne sono stati privati in quanto la stessa è stata recintata. Rimostranze per buche rimaste sull’asfalto e sul marciapiede dove sono stati fatti gli allacci alla rete fognaria e per la eradicazione di piante rimaste apparentemente senza cura. Mentre taceva la legale rappresentante della Nuove Frontiere Onlus, che dovrebbe essere la committente dei lavori, l’Assessore Cordeschi rispondeva in modo saccente alle legittime richieste dei cittadini, preannunciando l’inaugurazione della nuova sede della Nuove Frontiere Onlus. Non è chiaro a questo punto, perché sul posto non vi sono i prescritti cartelli con le indicazioni di legge, chi è che sta eseguendo i lavori e per conto di chi. Inevase sono rimaste le domande che personalmente ho rivolto all’Assessore Cordeschi circa il suo ruolo nella distruzione del Parco degli Angeli e l’utilizzo dei materiali da li asportati per le opere in fase di realizzazione a via delle Viole. Di certo c’è, per stessa ammissione della Nuove Frontiere Onlus sulla sua pagina facebook, che il terreno in questione è stato individuato dal Comune di Ladispoli a seguito di richiesta di detta Associazione e che i criteri per la sua assegnazione ad un’associazione fra familiari di persone disabili con sede in Ladispoli prevedevano il requisito dell’essere costituiti da almeno dieci anni, requisito posseduto solo dalla Nuove Frontiere Onlus. Nessuna risposta al riguardo dall’Assessore Cordeschi. Sul posto sono solo state girate le transenne con il logo del Comune di Ladispoli dopo che ho chiesto a che titolo venivano utilizzate da un soggetto privato”.

Filippo Bellantone /Presidente APS Parco degli Angeli Onlus