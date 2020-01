Ladispoli, Parco Angeli alla Cordeschi: "Ha certificato lo sfratto senza concertazione" - Terzo Binario News

“Quella di arrampicarsi sugli specchi è una consuetudine di chi in qualche modo cerca di salvare la faccia.

Tentativo vano, però, quello dell’assessore Cordeschi che con il suo odierno comunicato non ha fatto altro che peggiorare la situazione nell’annunciare che giorno 4 febbraio incontrerà i rappresentanti delle associazioni “per illustrare in modo dettagliato le scelte adottate per il trasferimento della struttura di via Aldo Moro nei locali di via Genova ed in un’altra sede che stiamo individuando”.

Così facendo ha confermato che tali scelte sono state imposte alle famiglie alle quali saranno semplicemente “illustrate”.

Due cose a questo punto appaiono certe: i disabili saranno sfrattati da locali realizzati appositamente per le loro attività per essere allocati in modo approssimativo in un ex negozio e ancora non si ha idea di quali locali saranno ulteriormente acquisiti per loro.

Dal comunicato della Cordeschi comprendiamo il silenzio delle altre associazioni: non possono permettersi di essere critiche verso un’amministrazione che ha elargito quel tanto che basta per garantirsi un colpevole silenzio.

Non spendiamo ora altre parole per commentare come si è proceduto con l’assegnazione del terreno di via delle Viole e cosa si sta ivi realizzando, ci torneremo a tempo debito.

Al momento non possiamo che ribadire con forza che ad essere strampalata è la gestione dei servizi sociali del Comune di Ladispoli e non le legittime critiche di chi “osa” evidenziare che i disabili non sono sacchi della spazzatura da scaricare dove capita”.

Filippo Bellantone /Presidente APS Parco degli Angeli Onlus