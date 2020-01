Ladispoli, Parco Angeli al vetriolo: "Disabili spostati da Grando senza la minima concertazione" - Terzo Binario News

“Abbiamo preso atto con amarezza delle argomentazioni addotte dal Sindaco Grando a sostegno della scelta di “sfrattare” i disabili dallo stabile da dove per oltre quindici anni hanno svolto proficuamente le loro attività.

Conosco bene quello stabile poiché all’epoca della realizzazione feci parte, quale rappresentante di un’associazione fra genitori di persone disabili, della Commissione per la sua destinazione d’uso.

Una Commissione voluta per coinvolgere i diretti interessati nelle dinamiche di attuazione dei servizi e di indirizzo gestionale delle strutture a disposizione.

Ormai il tempo in cui il cittadino-utente veniva ascoltato è un nostalgico ricordo.

Ricordo le lunghe discussioni per stabilire come era meglio suddividere quegli spazi ed utilizzarli al meglio per le attività dei ragazzi disabili.

Tornavo “a casa” dagli altri genitori trasmettendo loro la speranza per un futuro migliore.

Ci abbiamo creduto che quello che era stato ottenuto con tanta fatica per i nostri figli nessuno lo avrebbe mai a loro sottratto.

Fino ad oggi.



Senza un minimo interpello si è deciso di spostare altrove i ragazzi disabili e non è noto in base a quale studio è stato valutato che dei locali fin’ora adibiti a salone di bellezza saranno idonei per le loro attività.

Nello stabile da dove saranno buttati fuori ci sono aree verdi, una cucina e ampi spazi di manovra per i pulmini.

Via Genova è ormai un budello dove gli incidenti sono quasi all’ordine del giorno per le pessime condizioni di viabilità, qualcuno ha pensato a dove potranno fermarsi i pulmini? Qualcuno ha pensato che i ragazzi disabili hanno necessità di prendere aria durante le ore di attività giornaliere? Andranno sul marciapiede a rischio che scappino sotto qualche auto?

E mentre si cercheranno altri locali, perché già si è detto che quelli sono insufficienti, come si svolgeranno le attività di tutti i ragazzi?



Belle domande Sindaco Grando, vero?

Ma qualcuno se le è fatte prima di imporre una decisione dall’alto? Prima di infrangere una delle poche certezze che avevano i genitori dei ragazzi disabili avete fatto uno studio attento delle esigenze specifiche? Se lo avete fatto perché non avete coinvolto le associazioni dei genitori?



O dobbiamo pensare che alla nostra porta si viene solo a bussare in campagna elettorale per cianciare di fantomatiche “Cittadelle della solidarietà”?



Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus