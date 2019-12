Ladispoli, palazzo Falcone ringrazia i volontari al lavoro per il maltempo - Terzo Binario News

Ancora un fine settimana impegnativo per la Protezione Civile Comunale e per i volontari impegnati sul territorio. “Voglio ringraziare tutti coloro che nelle giornate di sabato e domenica sono stati impegnati nelle operazioni di monitoraggio del territorio e soccorso – spiega il sindaco Alessandro Grando – i nostri volontari sono stati in servizio h24 e a loro va il più sentito ringraziamento da parte di tutta la città.

Quelle di sabato e domenica sono state l’ennesima giornata di allerta meteo sul nostro territorio e i Volontari della Protezione Civile, Nogra e Fare Ambiente sono stati in servizio, garantendo sicurezza e tranquillità a tutti noi, intervenendo in situazioni delicate celermente e soprattutto risolvendo al meglio le diverse situazioni. La Città vi è grata.”