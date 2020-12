Ladispoli, palazzetto dello sport: aggiudicazione provvisoria bando di gara - Terzo Binario News

“Ieri è stato fatto un altro passo avanti per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Ladispoli”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che lunedì scorso nella sede comunale si è riunita la Commissione di gara che ha formalizzato il verbale di aggiudicazione provvisoria per la costruzione della nuova struttura sportiva in via delle Primule.

“Siamo impazienti – ha proseguito De Santis – di poter inaugurare il cantiere che permetterà a Ladispoli di avere, finalmente, un palazzetto dello sport. E’ stato senza ombra di dubbio un percorso impegnativo ma ormai siamo vicini alla meta. Il nuovo impianto avrà le dimensioni per accogliere uno spazio polifunzionale dove si potranno praticare, su campi regolamentari il gioco del basket, del calcio a 5 e del volley oltre alla ginnastica artistica, alle arti marziali, la scherma, la pallamano, la boxe e tutte quelle competizioni sportive che possono essere svolte indoor“.