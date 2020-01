Ladispoli, open day al Di Vittorio - Terzo Binario News

L’Istituto Professionale Alberghiero di Ladispoli è tornato ad aprire le sue porte al pubblico. Domenica 19 Gennaio dalle ore 9:30 alle 12:30, gli studenti delle Scuole Medie e le loro famiglie hanno incontrato in via Federici la Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa e i membri della Commissione Orientamento Prof.ssa Valeria Mollo, Prof. Renato D’Aloia, Prof.ssa Carmen Piccolo, con le Funzioni Strumentali, Prof.ssa Rosa Torino, Prof. Carlo Narducci e Prof. Antonio Gismondi.

“Il nostro Istituto forma studenti che si preparano a lavorare nella ristorazione e nel turismo, due settori strategici e trainanti dell’economia nazionale. – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa – I dati di Eduscopio (l’Osservatorio della Fondazione Agnelli che misura l’efficacia educativa e formativa, fornendo dati statistici sulle Scuole Superiori e consentendo di paragonarli con quelli di Istituti analoghi in un range di 30 km) pongono l’Alberghiero di Ladispoli ai livelli più alti per quanto riguarda la coerenza fra studi fatti e lavoro trovato (https://eduscopio.it): è un elemento importante che testimonia quanto le conoscenze e competenze apprese durante il ciclo di studi siano immediatamente spendibili nel mercato occupazionale”. “Eduscopio – ha aggiunto la Vicepreside Valeria Mollo – fornisce anche altri due dati estremamente significativi: l’attesa per il primo contratto significativo è di appena 241 giorni, con una distanza media del lavoro da casa di soli 34 km. E’ evidente, infatti, che il nostro Istituto può avvalersi di una posizione strategica. La Capitale è vicinissima, con tutto il suo patrimonio artistico e quindi con tutta la sua straordinaria capacità di attrazione per il turismo: un bacino unico, come è facile comprendere, anche dal punto di vista occupazionale. Desidero ringraziare i docenti della Commissione Orientamento e le Funzioni Strumentali, gli allievi, il personale ATA e tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa giornata”.

“L’Istituto Alberghiero continua a godere di un elevatissimo livello di apprezzamento nel territorio. – hanno aggiunto i membri della Commissione Orientamento – Nel corso di questi mesi abbiamo accolto moltissimi studenti delle Scuole Medie, per spiegare le caratteristiche della nostra offerta formativa e i commenti sono sempre stati positivi: l’Istituto Alberghiero è una presenza ormai ‘familiare’ per i cittadini di Ladispoli. In un’area come questa, a fortissima vocazione ricettiva e turistica, ai nostri studenti giungono spesso richieste di lavoro già durante gli anni di frequenza”.

Domenica 19 gennaio, le famiglie hanno potuto visitare aule, laboratori e tutte le strutture dell’Istituto, assistendo a dimostrazioni pratiche di mise en place, preparazione di piatti e bevande. A coordinare i loro studenti c’erano i docenti Prof. Fulvio Papagallo, Prof. Bruno Mazzeo, Prof.ssa Donatella Di Matteo, con il supporto tecnico degli Assistenti Mauro Ceccobelli, Maria Liguoro, Elisabetta Mannelli, Pietro Piccarisi e Vincenzo Riili. L’accoglienza è stata curata dalla Prof.ssa Carmen Piccolo. Al desk per le iscrizioni,Tiziana Feliciani.

Le domande di iscrizione – precisano dall’Istituto Alberghiero – potranno essere presentate, esclusivamente on line dalle ore 8 del 7 gennaio fino al 31 gennaio 2020. Le famiglie possono inoltrare una sola istanza di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento, cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021. Dopo la scadenza del termine finale del 31 gennaio 2020, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale.

L’Alberghiero di Ladispoli nasce come succursale dell’Istituto Professionale Statale dei Servizi Alberghieri e di Ristorazione di Tor Carbone in Roma, una delle prime Scuole alberghiere del Lazio. Divenuto autonomo, è ospitato oggi nella nuova sede di via Federici (nella vasta area adiacente alla Biblioteca Comunale), inaugurata nel gennaio del 2013, con ampi laboratori all’avanguardia per attrezzature e dotazioni tecnologiche. Ottima la posizione rispetto ai maggiori assi ferroviari e viari. Per coloro che provengono da Roma o da Civitavecchia, è possibile raggiungere la scuola in treno. La stazione di Ladispoli è in posizione centrale, a pochi minuti dall’Istituto. In autobus, le fermate sono altrettanto funzionali e vicine alla sede scolastica. In automobile si possono percorrere la Via Aurelia o l’autostrada Roma – Civitavecchia. I collegamenti con Cerveteri e le altre località lungo la strada consolare sono garantiti dal servizio degli autobus di linea. Ma anche dal comprensorio del Lago di Bracciano è possibile raggiungere l’ Alberghiero: da tre anni, infatti, sono state aggiunte tre nuove corse del COTRAL che assicurano un percorso più diretto ed agevole fra la Scuola e i centri lacustri sabatini e facilitano gli spostamenti verso Ladispoli in orario scolastico.

L’Istituto Alberghiero consente di conseguire, insieme ad adeguate competenze professionali, una preparazione culturale approfondita, idonea sia alla prosecuzione degli studi (universitari o di formazione tecnica superiore), sia all’ingresso nel mondo del lavoro. Il diplomato ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Utilizzando le più moderne metodologie e strategie didattiche e avvalendosi di una consolidata rete di rapporti con le aziende del territorio, l’Alberghiero di Ladispoli offre tre indirizzi di studio: Enogastronomia (con la nuova opzione in Prodotti dolciari artigianali e industriali), Servizi di Sala e Vendita, Accoglienza Turistica. Per quanto riguarda l’Enogastronomia, questo il profilo dell’indirizzo: Il diplomato sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. Per l’articolazione ‘Servizi di Sala e di vendita’: il diplomato sarà in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. Per l’indirizzo di ‘Accoglienza turistica’: Il diplomato sarà in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi, in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. Il curriculum dell’Istituto Alberghiero si basa su: – un’area di istruzione generale con discipline fondamentali per la preparazione culturale di base; – un’area di indirizzo con le materie professionalizzanti (Enogastronomia/Servizi di Sala e Vendita/Accoglienza Turistica); – due lingue: inglese e francese in tutto il quinquennio; – stage, tirocini di formazione ed orientamento, alternanza scuola-lavoro presso grandi aziende e strutture del settore enogastronomico e turistico, in Italia e all’estero; – possibilità di prevedere attività ed insegnamenti facoltativi, come potenziamento dell’offerta formativa, in relazione alle più recenti ed avanzate richieste del mercato del lavoro.