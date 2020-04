Ladispoli, oggi sarebbe dovuta partire la 70esima Sagra del Carciofo - Terzo Binario News

Doveva iniziare oggi la 70esima edizione della Sagra del Carciofo. Doveva, perché il Coronavirus l’ha impedita.

L’Amministrazione già in inverno aveva mosso in moto la macchina organizzativa per fare vita a quella che doveva celebrare una “cifra tonda” dell’evento, per giunta con un meteo tutt’altro che sfavorevole.

Invece la pandemia che sta paralizzando il mondo ha spazzato via l’edizione del 2020 della Sagra, che non vedrà stand, gente in giro, il chiacchiericcio tipico. Il Coronavirus ha detronizzato anche re Carciofo.