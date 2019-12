Ladispoli, Minasi: "La città sembra pervasa dal demone Ose" - Terzo Binario News

“Durante il Medioevo, la presunta presenza di svariati demoni permeò la vita quotidiana di tutti: erano incolpati di qualsiasi cosa succedesse, Johann Weyer, un medico olandese, alla fine del 1500 classificò le varie entità demoniache, descrivendone fattezze, peculiarità e poteri, elencandone sessantanove.

Fra queste spicca il demone Ose che quando si impossessa di qualcuno, questa persona probabilmente crederà di essere un Re, il Papa o Napoleone e di essere onnisciente e onnipotente. Chi ha un problema con questo demone, molto probabilmente non lo sa, perché i posseduti non hanno coscienza del loro cambiamento, e credono di essere quello che sono sempre stati. Ritengo che nel medioevo avrebbero ritenuto il palazzetto comunale di Ladispoli pervaso da Ose. Spicca sulla stampa la polemica -denuncia sulla potabilità delle acque messe in rete con parametri chimico fisici , alle volte, non conformi alle direttive ASL .Il comune giustifica il fatto con la obbligata miscelazione di acque che presentano , sin dalla origine , parametri chimico fisici diversi l’una dalle altre ,precisando che allorquando uno o più parametri vengono superati la ASL invia al comune una nota invitandolo al ripristino dei valori corretti. Infatti Il Ministero della Salute dispone che al rilevamento di parametri non conformi non consegue direttamente la sospensione dell’approvvigionamento idrico bensì , deve seguire una analisi comparata dei rischi derivanti dalle varie azioni possibili nell’immediato (sospensione dell’approvvigionamento, limitazioni nell’uso , ecc ).

Ne consegue ,che per un certo lasso di tempo, presumo ,almeno, svariati giorni, i cittadini di Ladispoli abbiano , a loro insaputa subito dei “rischi” , ingerito acqua non conforme all’uso potabile in quanto contenente parametri chimico fisici non idonei

Sperando che il comune, Ose permettendo , vista la elevata tecnologia e i sistemi di controllo esistenti provvederà ,quanto prima ,a superare tale problematica invio i miei auguri di un migliore ,nuovo anno”.

Gaetano Minasi