Ladispoli, Milani: "A breve riapertura sale lettura della biblioteca, sorpresi dal sit-in" - Terzo Binario News

“Poco fa ho ricevuto una delegazione di studenti in relazione alla riapertura delle sale di lettura in Biblioteca. Dopo la mia immediata risposta (ore 11.43) alla loro mail (ore 11.08) del 12 agosto ( dove avevo rassicurato circa la riapertura entro fine mese) ho saputo stamane del sit-in dei ragazzi e li ho invitati a salire in ufficio per un confronto sereno e chiarificatore”. A parlare l’assessore alla cultura, Marco Milani, che ha chiarito i contorni della situazione.

“Ho ribadito ciò che avevo detto nella mail, ovvero che dopo la chiusura per ferie avremmo riaperto le sale in questione ricorrendo ad ogni mezzo (fondamentale è l’assenza dei due dipendenti della Regione – LazioCrea ancora in smart working) e comunque entro fine mese. Ecco perché il sit-in ci ha colti di sorpresa. La rassicurazione agli studenti che avremmo riaperto entro fine mese era già stata da me formulata il 12 ed oggi siamo al 24, sempre di agosto, quindi ancora nei tempi previsti”.

“Ho comunque apprezzato la incoraggiante disponibilità dei ragazzi che si sono detti disposti a collaborare con i dipendenti comunali addetti al servizio in Biblioteca affinché si superi questo momento difficile. A breve pertanto – conclude Milani – la comunicazione della riapertura delle sale di lettura della Biblioteca.