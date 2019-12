Ladispoli, materasso abbandonato a Palo - Terzo Binario News

In un post delle Guardie Ecozoofile denunciano l’abbandono di un materasso a Palo.

“Tutti si dannano così tanto per essere alternativi e originali, quando basta così poco per distinguersi dalla massa: L’EDUCAZIONE, ad esempio!

Questo è ciò che poco fa una nostra squadra in servizio ha trovato nella strada più trafficata della città, via Palo Laziale.

A questo punto facciamo un appello, per non dover far pagare ulteriori spese alla comunità per lo smaltimento, se qualcuno ha visto chi ha compiuto un gesto di inciviltà così eclatante ci contatti. Qualcuno forse ha preso un numero, la targa. Noi siamo a vostra disposizione per accogliere la vostra confidenza al numero di servizio 3911191668 delle Guardie di FareAmbiente Ladispoli”.