Ladispoli, M5S pronto a sostenere la sfiducia al sindaco Grando - Terzo Binario News

“Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle è pronto a sostenere una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Grando. Se le altre forze politiche in Consiglio Comunale, deluse da questa amministrazione fallimentare, sosterranno la nostra iniziativa, la mozione sarà presentata e portata in discussione in consiglio comunale”. Questo il messaggio firmato dai pentastellati di Ladispoli.

“Alla luce delle fuoriuscite di alcuni consiglieri comunali dalla maggioranza e dei sempre più palesati dissensi delle forze politiche che sostengono il sindaco, già da giorni abbiamo chiesto al sindaco di riferire sullo stato delle cose in Consiglio Comunale”, afferma Antonio Pizzuti Piccoli, capogruppo del Movimento 5 Stelle “e siamo pronti a proporre e sostenere una mozione di sfiducia nei confronti di questa amministrazione che ha disatteso e tradito tutte le promesse elettorali”.



“Il Movimento 5 Stelle dall’opposizione ha sempre contrastato le scelte scellerate di questa amministrazione ed è pronto a continuare la sua battaglia”.