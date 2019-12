Ladispoli, Luigi e Arianna Petruzzi cantano in piazza per Natale - Terzo Binario News

In occasione delle festività natalizie Luigi e Arianna Petruzzi si esibiranno a Ladispoli per festeggiare il Natale in musica. Domenica 22 dicembre alle ore 17,00 in piazza della Vittoria nei giardini dedicati a Daniele Nica, in un’atmosfera incantata tra mercatini di Natale, personaggi Disney e dodici stelle cadenti Luigi e Arianna proporranno le migliori canzoni di Natale.

Lunedì 23 dicembre sempre alle ore 17,00 potrete ascoltarli presso la boutique L’ARMADIO DI… Monica Isopi, in via Ancona 124.

Novità assoluta, Arianna canterà live il successo scritto da Luigi Petruzzi LA PLAYA DEL SOL, nelle radio di tutto il mondo e nelle TOP CHART 10 in Australia, Giappone, Gran Bretagna, New York e il brano scritto sempre da Luigi presentato ad Area Sanremo lo scorso ottobre per Sanremo Giovani.

I due artisti saranno disponibili per fotografie e firmacopie del loro CD e VINILE a fine esibizione.

Non mancate

Natale 2019 a Ladispoli, solo live music