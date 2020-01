Ladispoli, Loddo chiede di mandare i Servizi Sociali nell'immobile di via Moro - Terzo Binario News

Spostamento Comando della Polizia Locale presso la struttura di via Aldo Moro – richiesta attribuzione ai Servizi Sociali dell’immobile realizzato dal Centro Servizi Artigiani.

“Premesso:

• che con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2020 è stata deliberata l’istituzione del Commissariato di Polizia con concessione della struttura di Via

Vilnius, oggi sede della Polizia Locale e della Protezione Civile;

• che con determina dirigenziale n. 2206 del 20/12/2019 sono stati affidati i lavori per l’adeguamento del piano terra della struttura comunale di Via Aldo Moro al fine di

trasferirci il comando di Polizia Locale;

• che i già menzionati locali sono sempre stati asserviti alle esigenze dei servizi sociali ed in particolare a “centro diurno” per i diversamente abili, salvo in caso di necessità

ad uso scolastico – come di recente è accaduto;

Consapevoli dell’opportunità di avere un commissariato in Ladispoli non possiamo esimerci però dal chiedere opportune attenzioni sia nei confronti della Polizia Locale che della Protezione Civile, dotandoli di ambienti adeguati e dignitosi.

Visto che nel gioco della sedia rimangono senza spazi i servizi sociali, già privati nel corso della vostra amministrazione della struttura di Via Pisa, chiediamo che la struttura realizzata in convenzione dal Centro Servizi Artigiani sempre in Via Aldo Moro sia completata e data in uso ai servizi Sociali nel più breve tempo possibile per il progetto di Centro Diurno o per altre finalità del Servizio.

Sarebbe inoltre opportuno che l’Amministrazione organizzi incontri con le famiglie degli utenti e le associazioni al fine di metterli a conoscenza di quanto sta accadendo nell’ambito dei servizi sociali.