Ladispoli, l'istituto Melone "non si ferma davanti alle polemiche" e 'vola' in Europa - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

L’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” non si ferma alle polemiche relative alla mancanza di una vera mensa per i ragazzi del tempo pieno, ma prosegue la sua didattica attiva partecipando ad eventi culturali divertenti aprendosi sempre più alla Comunità Europea.

Infatti, appena concluso il progetto Erasmus+ che l’ha vista coinvolta con scuole della Repubblica Ceca, Polonia, Romania e Turchia, ora tre suoi alunni, proprio del tempo prolungato, Fatima Diagne, Ioana Mirabela Mihaila ed Emanuele Paoletti della Classe 3I, sono stati selezionati per far parte, insieme a coetanei di tutta Europa, della Giuria internazionale dell’EFA YOUNG AUDIENCE AWARD 2021, che decreterà domenica 25 aprile 2021 il Miglior Film Europeo per ragazzi 2021.

Questa edizione, che coinvolge ben 38 Paesi si svolgerà online. I giovani giurati potranno vedere i tre film selezionati (“Pinocchio” di Matteo Garrone Italia e Francia; “Flukten over Grensen” di Johanne Helgeland Norvegia; “Wolfwalkers” di Ross Stewart Irlanda, Lussemburgo e Francia) in streaming dal 21 al 24 aprile 2021 e partecipare su zoom a incontri, attività e discussioni con esperti del settore e ospiti. La cerimonia di premiazione sarà visibile il 25 aprile 2021, in diretta dalla Germania, sul sito dello Young Audience Award https://yaa.europeanfilmawards.eu/

In Italia l’evento è organizzato da Museo Nazionale del Cinema di Torino, Fondazione Culturale Niels Stensen di Firenze, Alice nella Città in accordo con Fondazione Cinema per Roma, Circuito Cinema Scuole di Genova.

Ricordiamo che la cinematografia italiana si è già aggiudicata due volte la vittoria: nel 2015 con “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores e nel 2020 con “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani; quest’anno anche Ladispoli (presente come location in varie scene del film di Garrone) sarà protagonista!