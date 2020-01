Rifacimento imminente di via Primo Mantovani.

Dalle ore 7,00 del giorno 09.01.20 fino al termine dei lavori è vietata la sosta e il transito di tutti i veicoli in Via Primo Mantovani. L’ordinanza è resa pubblica mediante i prescritti segnali stradali, ed i relativi adempimenti e posa in opera della segnaletica sono demandati alla Flavia Servizi.