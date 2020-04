Ladispoli, lavori in arrivo per ponte Bikila sul fosso Sanguinara: incarico affidato - Terzo Binario News

Lavori di ristrutturazione per pone Bikila. IL Comune di Ladispoli si è mosso in tal senso affinché a struttura venga sistemata.

“Necessaria l’esecuzione dei lavori per la manutenzione straordinaria della passerella pedonale sul fosso Sanguinara Abebe Bikila, che comprendono la sostituzione del tavolato di camminamento e la manutenzione della struttura principale in acciaio;

Che l’opera trova copertura economica sul Cap. 2833/14 del corrente e.f. 2020;

Che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari ed utili, occorre procedere al conferimento dell’incarico delle seguenti prestazioni tecniche:

1. Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria;

2. Procedimento presso l’Ufficio del Genio Civile;

3. Direzione Lavori, assistenza e collaudo (Rendicontazioni, Sal, Cert. Regolare Esecuzione, etc.);

4. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Lavori;

5. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori;

Che si rende necessario procedere all’affidamento di tale incarico a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale in quanto, a causa della cronica carenza di personale dell’Ente in generale e dell’Area Tecnica in particolare, l’Ufficio Lavori Pubblici ha difficoltà a rispettare i tempi della programmazione del servizio e contemporaneamente a svolgere le funzioni di istituto, anche considerando che i lavori necessitano di competenze strutturali specifiche;

Che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliato computato secondo il D.M. Giustizia 17 giugno 2016, è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;

Che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili anche nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Che il professionista Ing. Stefano Proli possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico;

Che il tecnico, interpellato, si è dimostrato immediatamente disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola e ha presentato offerta prot. Comune n. 12159 del 05/03/2020, per l’importo di € 5.000 oltre cassa ed Iva di Legge, per complessivi Euro 6.344,00;

Che il valore dell’affidamento è inferiore al valore della prestazione computata secondo il D.M. Giustizia 17 giugno 2016, depositato in atti;

Acquisito curriculum professionale dell’Ing. Stefano Proli;

Che è necessario procedere ad assumere impegno di spesa di € 6.344,00 sul Cap 2833/14 dell’e.f. 2020;

Premesso inoltre:

Che il CUP dell’opera è E67H19001840004;

Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alessandro Bonifazi;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Per il disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente atto e il Responsabile del Servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 20.05.2019;

Visto il D.Lgs 50/2016 e il DPR 207/2010;

Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto Comunale;

determina i seguenti incarichi:

