Ladispoli, l'associazione Donna precisa sul caso della doppia prenotazione - Terzo Binario News

“Associazione Culturale “DONNA” unitamente alla Presidente Maria Teresa Corrao comunicano che il Delegato all’ATER dell’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma) il signore con la moglie che si sono rivolti inizialmente al Poliambulatorio di Ladispoli (Roma) per visite ed accertamenti medici in quanto residenti a Ladispoli (Roma) da tanti anni, nello stesso giorno però sono andati presso l’ASL RM/F dell’Ospedale di Bracciano ed hanno risolto circa in 20 giorni ed/od al massimo prima di una settimana la situazione delicata delle analisi ed accertamenti medici da fare per la salvaguardia della loro salute l’Ospedale di Bracciano li indirizzò presso l’utenza ASL di Anguillara e quindi in breve tempo.

E’ ovvio che si sono posti delle domande, le stesse domande che abbiamo girato ai mass media nel precedente comunicato stampa, ascoltando le testimonianze effettuate anche da altri cittadini di Ladispoli (Roma) che frequentano per visite mediche ed accertamenti medici il Poliambulatorio di Ladispoli situato in Via Aurelia. L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma), rappresentata dalla Presidente Maria Teresa Corrao ringrazia gli Addetti ai Lavori dell’ASL RM/F che hanno risposto in modo semplice ed esauriente ai nostri Associati, alle persone simpatizzanti ed alla tanta gente che ci segue nei nostri comunicati stampa, poiché ci rivolgono numerose domande ma che noi dell’Associazione Culturale “DONNA” e la Presidente stessa devono amplificare per correttezza e trasparenza agli Addetti ai Lavori dell’ASL RM/F al fine di cercare di risolvere le lungaggini delle file di attesa. L’Associazione Culturale “DONNA” evidenzia che sono tante le persone che ci contattano e non soltanto dal nostro comprensorio ma anche provenienti da varie città d’Italia, e ringraziamo tutte le Redazioni dei mass media sia on line che cartacee di darci la possibilità di amplificare il nostro pensiero rivolto sempre ai cittadini più deboli per cercare in qualche modo di aiutare chi ha più bisogno, quel bisogno che ognuno di noi forse e probabilmente ha dimenticato con l’evoluzione della società ove ognuno è portato a pensare per se. Difatti l’Associazione Culturale “DONNA” possiede vari accordi regolarmente registrati nel proprio libro delle riunioni dell’Assemblee e del Libro delle Riunioni del Direttivo ove ogni associato e/o simpatizzante può rivolgersi tranquillamente e nel modo disposto dal nostro Statuto cercheremo di risolvere al meglio in tempo celere e reale quanto da lei/lui lamentato sempre ovviamente osservando la tempistica dei nostri liberi professionisti che mettono a disposizione dei più deboli le proprie conoscenze giuridiche, legislative e condominiali. L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma) e la Presidente stessa evidenzia e comunica per trasparenza e correttezza che deve osservare e monitorare e decidere per le priorità da seguire e la salute possiede la priorità di interesse per tutte/i noi. Le persone ci contattano di volta in volta per avere uno spiraglio di voce con vari Addetti ai Lavori di varie situazioni che gli si presentano di varie città d’Italia ma anche di altre problematiche che accadono ai cittadini associati e simpatizzanti di Ladispoli (Roma), di Cerveteri (Roma) e del comprensorio di Bracciano (Roma)”.

Associazione Cult. “DONNA”

La Presidente

Maria Teresa Corrao