Ladispoli, l'Associazione Donna: "La nostra petizione per l'ospedale risale al 2003" - Terzo Binario News

la Presidente dell’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma) Maria Teresa CORRAO comunica ai propri associati nonché a tutti coloro che firmarono “Petizione Popolare per avere l’Ospedale per i cittadini di Ladispoli (RM) e Cerveteri (RM)”, firme raccolte munite di idoneo documento di riconoscimento pari a n.5386 (cinquemilatrecentottantasei), oggi 22 Dicembre 2019, apprendiamo che l’ospedale per Ladispoli e Cerveteri si realizzerà solo con l’aiuto di imprenditori privati. Una bellissima notizia sotto l’albero di Natale 2019, ivi compresa l’istituzione del Commissariato della Polizia di Stato.

Pertanto, lasciando quindi una impronta consistente su tale iniziativa culturale, l’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (RM) ripercorre, brevemente, evidenziando uno dei più recenti comunicati stampa che hanno marcato con il fiato sul collo tutti gli Addetti ai Lavori, per sensibilizzarli al fine di trovare le adeguate soluzioni in relazione alla realizzazione dell’Ospedale de quo; di seguito riportiamo testuale il comunicato stampa del 03.02.2019 che è intestato ” Che fine ha fatto l’Ospedale a Ladispoli (Roma) indicato a pagina 93 (novantatre) della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Ladispoli (Roma)?”:

“L’Associazione Culturale “Donna” di Ladispoli (Roma) precisa per chiarezza, correttezza e trasparenza, evidenziando a tutti i suoi associati, cittadini e affezionati lettori che l’iniziativa culturale dell’Associazione riguarda la regolare Petizione Popolare per avere un ospedale a Ladispoli (Roma) che a suo tempo, si ribadisce che solo l’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma), in virtù dell’articolo 85 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 03.12.1991, avviata il 28.02.2003 con numero di protocollo 6106 attribuito del Comune di Ladispoli (Roma) ed avviata il 03.03.2003 con numero di protocollo 6178 attribuito dal Comune di Cerveteri (Roma), consentì di raccogliere regolarmente n.5386 firme della stessa e le stesse firme, furono regolarmente depositate presso i due citati Comuni di Ladispoli (Roma) e di Cerveteri (Roma) nonché peraltro depositate presso la Regione Lazio che attribuì il regolare numero di protocollo 63922 in data 12 maggio 2003. Quindi, siamo contestualmente contenti che anche altre persone e/o Gruppi ci abbiano affiancato in ordine a questa delicata situazione sanitaria che i cittadini residenti di questo territorio vivono da tanto e troppo tempo. Inoltre, ci chiediamo stupefatti:”come mai nel lontano 2003 nessuno si sia adoperato insieme all’Associazione Culturale “DONNA” quando venne avviata e conclusa regolarmente la citata Petizione Popolare per avere un Ospedale a Ladispoli (Roma)?”. Inoltre, per non dimenticare evidenziamo, ulteriormente, che in data 27 gennaio 2018 cittadini del nostro comprensorio ci avevano chiesto, per le vie brevi, di interessarsi, nuovamente e proprio, del Polo Sanitario indicato nella documentazione di cui alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Ladispoli (Roma). A tal proposito, pertanto si comunica, nuovamente, che per quanto di eventuale interesse, nella predetta Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Ladispoli (Roma) a pagina 93 (novantatre), è anche riportato: “Si può rapidamente delineare il sistema degli interventi più rilevanti previsti dal PRG a questo fine, in sintesi: …..”… Il Progetto “Osteria Nova”, che comprende le aree delimitate da via Aurelia e dal fosso Sanguinara, con funzioni di residenza, turistico-ricettivo, attrezzature ospedaliere e centro commerciale. Al fine di garantire uno standard fruibile da tutti i cittadini di Ladispoli il progetto prevede che l’area adiacente a via Aurelia sia destinata alla creazione di verde pubblico e di servizi locali secondo D.M. 1444/68 e in cessione gratuita all’Amministrazione Comunale e che si edifichi solamente nell’area adiacente alla ferrovia per garantire continuità all’edificato. Nell’area di verde e servizi il progetto prevede la realizzazione dell’ospedale di Ladispoli e di un mercato ortofrutticolo.”