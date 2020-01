Ladispoli, la struttura sul Sanguinara necessita di manutenzione - Terzo Binario News

Il ponte che sovrasta il fosso Sanguinara necessita di un intervento di manutenzione Chiedono i lettori, che hanno documentato lo stato della struttura.

“La struttura del ponte, che alle prossime piogge farà guai perché ha un folto canneto intorno e lo sbocco a mare insabbiato. La vernice si sta “spellando” e comincia a corrodere anche la zincatura scoprendo il ferro che arrugginisce.

La manutenzione è l’arma che impedisce di rifare i manufatti ed oltre a mantenerli in bellezza per i nostri occhi, e non è poco, fa risparmiare perché non si degradano e non si spendono altri danari, nostri, per rifarli.

