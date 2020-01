Ladispoli, la Roma Youth String Orchestra al teatro Marco Vannini - Terzo Binario News

La Biblioteca Peppino Impastato e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli hanno annunciato l’evento in programma domenica 9 febbraio, ore 17:30, al teatro Marco Vannini: ovvero il concerto di musica classica della Roma Youth String Orchestra, presso. L’appuntamento era previsto per lo scorso novembre ma era stato annullato improvvisamente a causa dei danni provocati dal maltempo al teatro.

La Roma Youth String Orchestra è un’orchestra da camera d’archi composta da ragazze e ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni, tutti studenti di conservatori o scuole di musica equiparate, diretta dal M° Alberto Vitolo, docente di violino e viola ed esperto di musica italiana del ‘700.

È molto conosciuta e vincitrice di vari concorsi su scala nazionale e, per l’occasione, proporrà una cavalcata musicale attraverso i secoli, partendo dalla musica barocca con autori come Vivaldi e Porpora, passando per brani celebri come l’Adagio di Albinoni, fino ad arrivare all’Ottocento Romantico di Schubert e alle soglie del Novecento con Dvorak e Kreisler.

Il Concerto sarà dedicato alla memoria di Giuseppe Carnevalini, titolare dello storico stabilimento Columbia di Ladispoli.

Sarà veramente un privilegio poter ascoltare dal vivo questi giovani talentuosi, che suonano con entusiasmo e passione il violino, la viola, il violoncello e il basso continuo (pianoforte, spinetta e clavicembalo) e che hanno al loro attivo numerose esibizioni in importanti chiese storiche, Biblioteche e Teatri di Roma, Napoli e altre città italiane.