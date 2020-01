Ladispoli, la Parco degli Angeli attacca la Cordeschi: "Noi e il tribunale aspettiamo ancora risposte dall'Assessora" - Terzo Binario News

“Aspettavamo risposte dall’amministrazione Comunale di Ladispoli, in particolare dall’Assessore Cordeschi, ma a quanto pare…. acqua in bocca.

E allora mentre magari si rimungina una risposta forniamo qualche elemento su cui riflettere.

Il Parco degli Angeli è stato realizzato poiché l’opera é stata dichiarata di pubblica utilità dal Comune di Cerveteri con la delibera nr. 74 del 04.12.2007 in quanto le opere richieste si rendevano “necessarie per migliorare le condizioni di vita, svolgere tutte quelle attività polivalenti di carattere soociale rivolte a persone portatrici di handicap, attivando, stimolando ed ottimizzando attraverso progetti specifici necessari ad evitare isolamento, incrementare la socializzazione e l’autonomia de soggetti minorati, per essere di notevole aiuto alle persone coinvolte nel disagio”.

Tale delibera ha formato il presupposto per le concessioni edilizie ed è sempre stata richiamata nelle stesse, ivi compresa la nr. 3 del 07.04.2017 in corso di validità al momento della distruzione del Parco degli Angeli e della casa in legno i cui materiali si stanno utilizzando attualmente per le opere di edificazione in via delle Viole a Ladispoli.

Distruzione avvenuta nella consapevolezza che il Tribunale di Civitavecchia aveva da tempo (dall’ottobre del 2018) disposto il reintegro della Parco degli Angeli Onlus nel possesso della struttura dalla quale era stata illegalmente estromessa.

Nel mentre il Tribunale disponeva ulteriormente tale reintegro con Ordinanza del 07.10.2019, la Nuove Frontiere Onlus precipitosamente distruggeva la struttura.

Il 25 settembre del 2019, quando ho chiesto l’intervento dei Carabinieri per far constatare i fatti, la prima ad accorrere è stata l’Assessore Lucia Cordeschi, incurante del fatto che la struttura si trovava nel Comune di Cerveteri.

La stessa Assessore la quale in data 06.07.2019 dai microfoni di Centro Mare Radio annunciava che a via delle Viole sarebbe stato trasferito “l’ex Parco degli Angeli”, praticamente anticipando che sarebbe stata distrutta un’opera di pubblica utilità ignorando peraltro i provvedimenti già emessi dal Tribunale di Civitavecchia e quelli in corso di emissione.

Che ha da dire oggi al riguardo l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli, signora Lucia Cordeschi?

Filippo Bellantone/Presidente APS Parco degli Angeli Onlus