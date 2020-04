Ladispoli, la Lazzeri: la Regione faccia riaprire le tolette per cani" - Terzo Binario News

“La Regione Lazio si attivi per fare una ordinanza per la riapertura dei negozi di toeletta per cani”.

A lanciare l’appello l’assessore al commercio, attività produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione Francesca Lazzeri.

“I negozi – prosegue Lazzeri – sono stati chiusi per Decreto, ma forse non si è pensato che tenere in casa un cane in non perfette condizioni igieniche può diventare un problema anche dal punto di vista sanitario. Il Presidente Zingaretti prenda spunto da quanto fatto dal collega Bonaccini, che in Emilia Romagna da oggi 27 aprile ha permesso la riapertura degli esercizi di toelettatura per animali da compagnia, con il servizio che – conclude l’assessore Lazzeri – viene svolto per appuntamento, senza contatto diretto tra le persone e quindi in totale sicurezza”.