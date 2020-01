Ladispoli, la Cordeschi aggiorna sulla salute del figlio: "La prognosi non è sciolta, preghiamo per Daniele. Ragazzi, state attenti" - Terzo Binario News

L’assessora Lucia Cordeschi aggiorna sulla situazione che riguarda il figlio Daniele, in coma farmacologico dopo l’incidente stradale di cui è rimasto vittima.

“Grazie a tutti coloro che stanno pregando per Daniele purtroppo ancora non sciolgono la prognosi perché stanno valutandolo di ora in ora ; deve passare il tempo , ma il tempo sembra non passare mai , ma grazie veramente a tutti voi che ci state facendo sentire il vostro affetto con chiamate , messaggi , ma soprattutto con le preghiere ; ci state dando veramente forza nell’affrontare questo brutto momento ; che con la leggerezza dei 16 anni se ne sottovaluta l’importanza e la responsabilita’ per ogni azione che si compie , io mi auguro per voi ragazzi che capiate che per una ragazzata si potrebbe perdere la vita . Vi prego riflettete su questo e sull’ importanza della vita. Fatelo per Daniele e per tutti voi.