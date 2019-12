Ladispoli, la Alsium: "Serve un consorzio di lottisti per l'Olmetto e modifiche alla delibera" - Terzo Binario News

“Carissimi amici dell’Olmetto, come vi avevo anticipato la Delibera di Consiglio approvata il 19 Dicembre è stata pubblicata, il 27 Dicembre, e dalla lettura sono già emersi alcuni problemi che hanno scatenato molte discussioni sulla chat e sono state giustamente riportate.

Si rafforza sempre più la necessità di costituire un consorzio di lottisti che raggiunga il 75%.

Ma si è anche reso indispensabile, non per colpa nostra, pretendere delle modifiche a questa delibera e che sarebbero estremamente semplici, oltre che di buon senso.

Nella precedente email vi avevo allegato i documenti per cui evito duplicazioni.

Per questo si è ritenuto opportuno organizzare degli incontri fra noi lottisti, affinchè tutti abbiano ben chiaro che dobbiamo organizzarci e chiedere che vengano corrette le parti palesemente coercitive e gli errori che rischiano (come al solito) di generare ritardi ed ingiustizie.

Il primo incontro previsto è per Sabato 4 h 16 Parrocchia S.Nicola v. del Sole 2

E’ arrivato il momento di partecipare e farci sentire.

Questo comunicato viene distribuito anche alla stampa con preghiera di usarlo per dare maggiore diffusione possibile e prendere atto della realtà oggettiva delle cose autorizzandone l’uso anche parziale. Ringrazio anticipatamente chi vorrà darne notizia.

Le criticità principali che abbiamo trovato (ma potete aggiungerne altre se le trovate) sono:

1- Delibera 51/2019 (pg. 3 in basso)

“nel caso non si raggiunga l’adesione al consorzio nella misura di almeno il 75% del valore catastale dell’intero comparto;

il Comune entro tre mesi procede all’escussione delle somme dovute dai proprietari delle aree del P.d.L., di cui alle somme previste e contenute nell’atto di notifica al fine di realizzare le opere e le infrastrutture pubbliche del Piano di Lottizzazione di cui alla Relazione tecnica ( Tav.1 ) e preventivo di spesa ( Tav. 1 bis ) in allegato”. Questo significa che chiedono di firmare un atto d’obbligo senza sapere se il Consorzio sarà fatto dai lottisti o dal Comune e che se i lottisti non raggiungeranno il 75% il Comune potrà inviare cartelle esattoriali chiedendo tutto l’importo che gli sarà notificato (che minimo dovrebbe essere 17€/mq. …entro 3 mesi dalla lettera che invierà il Comune, ma potrebbe essere tranquillamente superiore a 20€/mq. Questa clausola potrebbe mettere in ginocchio molte famiglie, oltre ad essere palesemente iniqua.

2 – Atto unilaterale d’obbligo punto 3.2 che il Comune chiede di firmare (ditte sottoscrittrici sono i lottisti):

“Le ditte sottoscrittrici si obbligano per sé e per ogni avente causa a qualsiasi titolo con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale,

fino al completo assolvimento degli obblighi assunti attestato da parte del Comune”. In questa formulazione, troppo ambigua, significa firmare che fino a quando il Comune non attesterà che il singolo ha assolto tutti gli impegni che lui o il Consorzio avranno deliberato, il lottista non potrà fare causa al Comune o al Consorzio (neanche in sede stragiudiziale) per qualsiasi delibera o determina o modifica verrà approvata, per un periodo che, potenzialmente è di 10 anni. Altri comuni lo scrivono ma in maniera molto meno ambigua!. Peraltro l’atto prevede che si firmi senza avere consegnati i documenti ma semplicemente per presa visione dal sito dove però (in Amministrazione Trasparente – Governo del Territorio) non sono disponibili da circa un anno;

3 – Tav 6 ed altri documenti vengono scritti come allegati ma non lo sono affatto. Su Tav 6 il Comune ha fatto importanti affermazioni, ed è fondamentale prendere visione di cosa essa sia oggi in quanto dovrebbe essere in contrasto con un’altra Tavola per cui debbono specificare chiaramente questa cosa che è rimasta ambigua. Questo assume ancora più gravità visto che il PdL Olmetto manca da un anno dalla sezione Amministrazione Trasparente (Governo del Territorio) ed è un PdL vigente (vedi allegato). Mi sento di affermare che Trasparenza è un vocabolo che per Olmetto ha assunto significati difficilmente condivisibili;

4 – Non sono stati comunicati in forma ufficiale (ma neanche non ufficiale) ed inequivocabile parametri di riferimento fondamentali come, ad esempio, il valore Imponibile Catastale complessivo sulla base del quale saranno calcolate le tabelle millesimali e che pure dovevano essere fra i documenti consegnati ma che dovremo pagare. Abbiamo più volte comunicato al Comune che ci sono errori (in tutti i sensi) rispetto alla Tav delle sanatorie e molti di noi che presentarono le osservazioni non le hanno mai viste discusse. Le regole del gioco fondamentali sono troppo permeabili ad eventuali errori;

5 – Continua a non comprendersi se e come la VAS possa influire il nostro percorso visto che, dopo l’approvazione della Delibera di Consiglio, sono stata approvate due Determine, addebitate a noi, che debbono produrre documenti funzionali all’assoggettamento a VAS del PdL. E su questo preferisco non procedere ma dovrebbe essere fatta chiarezza se la DdC sia stata approvata con tutta la documentazione necessaria adeguatamente aggiornata. Anche perchè è un ano che il Comune affida incarichi in forma diretta, addebitandoli a noi, ma non riusciamo a comprendere cosa producano nonostante gli accessi agli atti, probabilmente perchè gli atti ufficiali che dobbiamo pagare non ci vengono consegnati ancorchè ufficialmente richiesti.

Quindi torno ad invitare tutti a partecipare, possibilmente avendo letto e con la maggior parte dei dubbi chiariti, e per questo sono a vostra disposizione”.