Ladispoli, invasa per il ponte: lo sfogo di AnimaVerde - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

A voi stanno bene queste prese in giro? I cittadini hanno richiesto maggiori controlli, ed a parte i soliti “spot” di perenne campagna elettorale sui giornali locali e su Facebook, oggi ci ritroviamo con meno acqua del solito a causa dell’aumento di popolazione per il weekend di Pasqua.

Inutile dare la caccia a chi ha permesso di far arrivare i “vacanzieri di Pasqua” a Ladispoli.

Si può però parlare, a sproposito, affermando e promettendo che ci saranno maggiori controlli e che nessuno, da fuori, raggiungerà Ladispoli.

Anche ciò che potrebbe essere sotto controllo a Ladispoli, è FUORI CONTROLLO.

E così “l’improvviso abbassamento dell’erogazione idrica” diventa un fatto “inatteso”.

E magari, questi “residenti pasquali” richiederanno anche i buoni pasto al Comune…

Non si vuole far polemica politica – come molti credono – o cercare “visibilità” come solo gli sciocchi possono pensare.

La domanda è quella di un semplice cittadino rivolta ad altri semplici cittadini.

“A voi che siete rinchiusi in casa, diligentemente, va bene essere presi in giro a questo modo?”

Buona Pasqua, ai cittadini onesti. Ed ai furbetti.

AnimaVerde Ladispoli