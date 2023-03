Ladispoli in Lirica sabato al teatro Vannini • Terzo Binario News

“La musica lirica è una forma d’arte di origini molto antiche attraverso la quale, i cantanti e musicisti eseguono le loro opere basandosi su storie drammatiche, combinando testo e partitura musicale.

Ancora oggi, tale espressione musicale, riscontra numeroso interesse specialmente tra gli appassionati del genere.

L’opera lirica nasce dal termine melodramma mentre la parola melodramma viene dal greco melos cioè canto e dramma, quindi sta ad indicare una composizione teatrale in versi, integralmente musicata e cantata.

La musica lirica, ovvero l’opera in senso moderno nacque a Firenze alla fine del XVI secolo quando la cosiddetta Camerata fiorentina, un gruppo di poeti, musicisti e letterati si riunivano in casa del conte Giovanni Bardi, cercò di far rivivere sotto nuove forme l’antica tragedia greca in poesia, musica, danza e azione scenica. Alle 21 del primo aprile a Ladispoli presso il Teatro Marco Vannini, si terrà “LADISPOLI IN LIRICA”, evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Ladispoli ed organizzato dall’Associazione culturale “Il Melodramma”, presenta il Maestro Roberto Magri”.

Cav. Diego Corrao